Piden ayuda para un niño de Paraná que debe someterse a compleja cirugía

El año pasado conocíamos la historia de Theo y su lucha, junto a la de toda su familia, para tener una mejor calidad de vida.El niño de 10 años, que vive en barrio San Agustín de la ciudad de Paraná, padece el síndrome de DiGeorge , lo que le produjo una cardiopatía congénita tronco arterioso tipo 2, con estenosis pulmonar severa. El mes próximo debe someterse a una compleja cirugía y su familia necesita recaudar fondos para solventar los gastos que demandará la permanencia en Buenos Aires durante al menos dos meses.En diálogo con, Irina Vergara, mamá de Theo recordó que la colecta realizada en septiembre para que sea operado en octubre “nos ayudó un montón, pero él no pudo ser operado porque tenía caries”. Con ese dinero, la familia pudo afrontar los gastos que tuvieron este mes con la estadía en Buenos Aires, adonde al pequeño le solucionaron el problema dental.Concretamente, el 6 de febrero, Theo debe someterse “a una angiotomografía, que es para poder calcular la aorta que hay que cambiarle completa, hay que hacerle un cambio de válvula pulmonar y una prótesis mecánica, de la cual va a ser anticoagulado; son tres cirugías en una”.Para ello, debe permanecer al menos dos meses internado y su familia necesita ayuda para cubrir los gastos de una nueva estadía en Buenos Aires. “Tengo que dejar a mi nene más chico con el padre y nosotros no tenemos un trabajo fijo. Mi marido es pintor y no tenemos los recursos, por eso pedimos a la gente si nos puede ayudar”.Esta semana la familia de Theo va a empezar a vender rifas y pizzas listas. “La otra vez que hicimos la vente la gente nos ayudó un montón y estoy superagradecida, incluso me mandaban mensajes y buenas vibras, pero la única salida que veo es que me ayuden, hace 10 años que vengo luchando con esto”, dijo la mujer.Sobre la intervención, Irina contó que “es bastante compleja, hay que ver si él la tolera, pero es la única posibilidad que tiene para poder tener una mejor calidad de vida”.Consultada sobre el actual estado del pequeño, indicó que “tiene mucha insuficiencia cardíaca y se cansa mucho, no puede caminar una cuadra que se queda morado, se la baja la presión porque las paredes de su corazón no se están oxigenando y requiere la operación cuanto antes. Esta intervención se atrasó tres años por el tema de la pandemia y ahora con el tema de las muelas; que gracias a Dios en el hospital Gutiérrez son una eminencia y en media hora se lo solucionaron”.Los interesados en colaborar con Theo y su familia se pueden comunicar al número deo hacer una donación al ALIAS: