Comparsas y batucadas se preparan para el carnaval en Paraná

Batucada de barrio San Agustín

En el Club Peñarol, de lunes a miércoles, ensaya la comparsa Sol Samba Oeste Litoral, que pertenece a la biblioteca Pedro Lemebel de barrio El Sol.Una de las pasista, Iara, manifestó asu alegría por poder sumarse a la comparsa: “Este va ser mi primer año que salgo con la comparsa Sol; soy parte de la biblioteca y este año me incentivo ver lo que realizaron el año pasado con el reciclado. Este año, ver que se redobla la apuesta me incentivo a ser parte”.“Por otro lado, ver las infancias en las comparsas Maripositas, que están muy motivados con los ensayos y los trajes, es muy lindo formar parte”, aseguró la integrante.En este sentido, la comparsa Sol, realiza sus trajes con materiales reciclados, Aldana, quien forma parte de la comparsa explicó que “tanto las plumas como en los materiales para los trajes y las piedras, son reciclados”, y agregó “Tomamos esto con mucho respeto por el arte, la gente no se imagina que el reciclado puede verse bello”.“Muchos tienen el prejuicio de que el reciclado no puede verse como ciertos materiales, pero tiene la misma calidad y se hay trajes que tienen un brillo, que nadie logra detectar como lo logramos”, expresó Aldana.En Plaza Evita del Barrio San Agustín, ensaya de lunes a viernes de 20 a 22. Su referente, Cristian Álvarez, manifestó que “luego de siete años vamos a poder presentarnos con la batucada”. Y agrego: “Empezamos 30 y ahora ya somos 47 integrantes. Venir a ensayar todos los días, también es un espectáculo para los vecinos que se acercan todas las noches a ver los ensayos”.Además, Álvarez conto que el nombre de la batucada, Cinco Estrellas, se debe a que “somos cincos hermanos, y mi papa que falleció, es una estrella que está en el cielo”.