Músicos correntinos recorren el país en moto y ahora disfrutan de Paraná

Dos jóvenes músicos correntinos decidieron darle un cambio rotundo a su vida. Salieron desde la ciudad de Goya y están recorriendo el país en una moto Honda Wave 110cc.Nicolás Machuca expresó aque “anduvimos por Santa Elena, después agarramos la ruta y llegamos a Paraná. Estuvimos dando vueltas, acampamos en la Toma. Luego la magia del camino nos hizo conocer a una pareja de nuestra ciudad que vive en Paraná hace un año. Ellos nos están dando alojamiento, tenemos a dónde bañarnos, lavar nuestras cosas, es hermoso”.En ese sentido, comentó que están retratando toda su aventura y recorrieron “el Anfiteatro, la costanera, el Thompson, tenemos planes de ir a Oro Verde. La playa es hermosa, tocamos en varios restaurantes. Paraná es hermoso, la gente nos recibió súper bonito”.Germán Cantero, por su parte, señaló que “andamos todo el día con la guitarra y el cajón. Donde nos sentamos tocamos algo”.Relató cómo se les ocurrió cambiar su vida y emprender este viaje. “Estábamos un poco aburridos de nuestra ciudad, era muy chica. Necesitábamos salir de la rutina, del trabajo, de siempre lo mismo. De un día para el otro le digo que me quería ir. Él me dice que vamos a recorrer el país. Primero íbamos a ir al norte, pero hace mucho calor en esta época. Después pensamos en el sur, pero no nos animamos todavía. Así que pensamos en Córdoba, yo no conozco, y ahora vamos por ese sueño”, indicó.“No tenemos el viaje cerrado, ni fecha de vuelta ni nada. Nos gustaría llegar a Neuquén, ir a Mendoza, toda la cordillera, hacer las provincias que se pueda”, contó.Se trasladan con dos mochilas, bolsa de dormir, carpa, bidón de nafta, instrumentos y otros objetos indispensables para el día a día.“Nuestra ciudad es hermosa pero no nos estábamos sintiendo cómodos. A veces teníamos shows y no nos podíamos juntar porque no nos coincidían los horarios y teníamos que ir cada uno solo. Ahora vivimos el presente, conociendo cosas nuevas, esto nos motiva a seguir. Siento que en poco tiempo vivimos mucho más que en todos estos años. Antes era siempre lo mismo: levantarnos para ir a trabajar, hacer tal cosa o tal otra. Ahora todos los días pasan cosas increíbles, recuperamos la confianza en nosotros y en las personas, algo que no pensamos que existía. Hay personas hermosas”, añadió Nicolás.