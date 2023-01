El río Paraná llegó al metro de altura: recomendaciones a la hora de navegar

Tras la apertura de la represa Itaipú, el río Paraná, en el puerto de la capital entrerriana, tuvo un leve repunte y este lunes 23 de enero, registra una altura de 1 metro, según el registro de la Prefectura Naval Argentina.Con este nuevo registro, algunos de los bancos de arena que habían aparecido semanas atrás quedaron tapados y ante ello, desde el Club de Pescadores, su presidente, Fabián Blumenblat, emitió algunas recomendaciones a la hora de salir a disfrutar del río., el dirigente indicó que la bajante del Paraná les ocasiona serias dificultades para la bajada de las lanchas, y también para los navegantes, por lo que “hay que tener mucho cuidado”.“Aparecen bancos donde usualmente no los vemos, hay que tener en cuenta que estamos 3 metros abajo del nivel normal para esta altura del año, también aparecen árboles y troncos que han quedado encallados en el fondo del río y que está próximo a la parte superior” del agua, explicó.Las recomendaciones son “navegar despacio, tranquilo, mirando y el que no es conocedor del río, hacerlo por las márgenes más profundas y sí o sí tener los elementos de seguridad básicos en la embarcación. No hay que exceder la velocidad crucero, lo normal para pasear y disfrutar del río”, acotó Blumenblat.Tras ello, destacó que no ha habido accidentes, “pero sí roturas de embarcaciones, como fondos, patas y hélices de motores. Hay que tener mucho cuidado, hace unos días estaba en 25 cm, hoy está un metro y eso tapa bancos que estaban totalmente afuera, pero sigue habiendo una profundidad de 20 cm”.Finalmente, el presidente del Club de Pescadores mencionó que en esos bancos de arena y la Isla Bonita “se juntan muchas embarcaciones y motos de agua, que han aumentado en cantidad este año y andan a una velocidad bastante importante, por eso se deben tomar todas las medidas de precaución”.