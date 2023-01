Peteco Carabajal en Paraná: “Es una alegría cantar para este público”

El sentido de la Chacarera

Peteco Carabajal fue la principal atracción de Música en el Anfiteatro”, la actividad cultural destacada del mes que lleva adelante la Municipalidad de Paraná.En declaraciones a Elonce, el artista dijo “es una alegría estar aquí (en Paraná)”. A su vez, recordó su primera visita a la capital provincial: “Vine a un festival que se celebraba en el club Echagüe y algunos viejos músicos nos contaron que las primeras ediciones se cruzaban en balsa”. También enalteció el clamor del público por su figura siempre que estuvo presente.Sin hacer hincapié en su caso particular, el cantante sostuvo que “para el santiagueño es casi como el pan de cada día o un alimento espiritual necesario que lo acompaña, lo salva muchas veces y es bueno para el corazón”.Al mismo tiempo, dijo que su reconocimiento está presente “desde que él es muy joven”. En ese marco, indicó: “La gente me ha ido dando el permiso y el derecho de andar y que mucha gente espera un mensaje, una seña o una referencia”.En cuanto a la gente que lo sigue, resaltó que “no trata de hacer diferencias” porque a donde va a cantar “hay chicos, gente mayor y el joven, que se interesa”. Al mismo tiempo, explicó que no es solo la edad sino la mentalidad para seguir su música.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó: “Estamos muy contentos de tener un artista como Peteco Carabajal en la ciudad de Paraná. Ha venido muchas veces, pero siempre genera expectativas el cariño de la gente. Estamos muy contentos por la presencia del secretario de Cultura de la Nación, la secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos y también el de la capital provincial”.Al mismo tiempo, profundizó que es un trabajo en conjunto el que realizan Nación, provincia y municipio bajo el programa Activá Verano con distintas actividades. Al mismo tiempo, hizo énfasis en que son presentaciones “libres y gratuitas en nuestro Anfiteatro “Héctor Santángelo”. En esa línea, agregó que sirve como preparación para la Fiesta del Mate 2023.Federico Prieto, la autoridad nacional que está presente en la ciudad, aseguró que es “un placer estar acompañando” el evento. Sobre su función, precisó que están “aportando a un marco tan lindo que permite las realidades concretas para la alegría del pueblo”. En última línea, destacó la organización de la Municipalidad de Paraná.Francisca D’Agostino, titular de la Secretaría de Cultura, profundizó que es el tercer año en que se organiza Activá Verano, un programa con mucho éxito. El objetivo es “ofrecer para todos los entrerrianos porque es libre y gratuito. A partir de la gestión del intendente Bahl se pudo recuperar un espacio tan importante como lo es el Anfiteatro, el valor que tiene ese lugar y poder disfrutarlo no solo los paranaenses sino todos los entrerrianos.