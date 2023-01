La temperatura llegó a 39ºC en Paraná y se bañaron en fuente de plaza 1º de Mayo

Paraná Una jornada agobiante y cómo la viven quienes trabajan en la calle

La ola de calor que se registra en gran parte del país, se torna agobiante y el viernes se convirtió en un día sofocante. Según el registro del Servicio Meteorológico Nacional, a las de este viernes, la temperatura en la capital entrerriana, se ubicaba en los 38.7ºC, pudo conocer Elonce.En todo el territorio de Entre Ríos, la temperatura superó ampliamente los 36 grados y estar en las calles con casi 40 grados de calor, se volvió irrespirable.Los tres menores de unos 11 años de edad, se metieron en la fuente ubicada a pocos metros de la peatonal yA pasar de las altas temperaturas, hay quienes salen a hacer compras o actividades pendientes a la Peatonal San Martín, este es el caso de Silvio, un médico de Paraná, quien contó a Elonce que tuvo que salir de su casa “para arreglar los anteojos”.El hombre, manifestó que no le gustan las altas temperaturas y que “soporto más el frio, no me molesta tanto”.Por otra parte, a raíz de su profesión, le pedimos algunos consejos a Silvio para sobrellevar las altas temperaturas: “Hay que moverse tranquilamente y mantenerse hidratado; por ahí, los adultos mayores tienen menor percepción de la falta del agua, pero hay que tomar agua sin necesidad de tener sed. Por lo menos un vaso de agua por hora”, aseguró el doctor.En esta misma línea, Silvio manifestó que a raíz de la transpiración que produce nuestro cuerpo por el calor, “estamos eliminando mucha cantidad de sal, por lo cual se está produciendo un desequilibrio orgánico”, debido a esto, las bebidas isotónicas son una buena opción.Otra señora, que se encontraba recorriendo la peatonal, expresó a Elonce que tiene 74 años y que a pesar de vivir a varias cuadras “vine a la peatonal, porque tenía que hacer una diligencia” y agregó que “siempre me manejo caminando”.