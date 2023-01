Bahl: “El saneamiento del arroyo Las Viejas recuperará 400 metros de playas”

Uso de playas

Avanza a buen ritmo la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas en Paraná. Este viernes, el intendente Adán Bahl recorrió los trabajos que se realizan y en declaraciones a Elonce, aseguró que una vez concluida las tareas “tendrá un impacto en el turismo, captación de los recursos hídricos; el tratamiento del arroyo y habrá un Parque Lineal arbolado que permitirá ir con el auto desde Ambrosetti hasta cerca del río”-Cabe recordar que la obra de sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas consiste en el saneamiento del arroyo Las Viejas, entre su nacimiento en la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo en zona de avenida Uranga y su desembocadura en el río Paraná, a lo largo de 1.600 metros.El saneamiento consta de dos grandes intervenciones. Una es la sistematización del arroyo para evacuar los excedentes pluviales provenientes de las 1.200 hectáreas de aporte que tiene la cuenca, cuya obra de conducción consiste en un canal trapecial a cielo abierto revestido en hormigón armado.En este sentido, Bahl señalo que la obra contempla “filtros biológicos que tratarán el agua que viene por el arroyo, para mitigar la contaminación y a través del saneado del arroyo se cuidará al rio Paraná”. En esta línea, indicó que se construirá una gran plataforma que evitará desbordes y se alojarán los residuos.Además, explicó en este momento construyen una alcantarilla para la continuidad de calle Darwin y se construirá una pasarela en la zona.Otro de los objetivos de la obra es una mejora del sector, pero también favorece al aprovechamiento de la playa del Thompson. Las obras hidráulicas consideran, además, la solución a los desagües pluviales del camping y calles de la zona.“Con esta obra se recuperarán 400 metros de una de las playas más importantes de la costa del Paraná”., afirmó Bahl al tiempo que agregó que “es una obra financiada por el gobierno nacional.“La obra comenzó hace más de un año y se trabaja de manera intensiva, mes a mes se ven los impresionantes avances. Los trabajos van muy bien y se espera que para fin de año se finalice”, señaló.Por su parte, el presidente de la Comsión Vecinal de Puerto Sánchez, Cesar, comunicó que “esta obra nos va a aliviar mucho porque cuando llovía corría mucha mugre y perdíamos nuestros elementos de trabajo”, dijo el presidente de Puerto Sánchez al asegurar que “el agua va a ser más clara y vamos a poder ofrecer productos de calidad”,Según indicó en presidente municipal “todavía no se pueden habilitar las playas debido a la altura del río”. Y sumó que para habilitarlas esperan que el Paraná tenga una altura de 1,20 metros.“Con la represa Itaipú habrá más caudal de agua y es algo que nos está favoreciendo aunque hasta que no se finalice La Niña estamos con una situación complicada y no es seguro meterse al agua porque estamos muy cerca del canal”, afirmó Bahl.