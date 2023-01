Kevin Schmitd, nadador de Puerto Sánchez, entrena para la Villa Urquiza - Paraná

Kevin Schmitd es nadador de Puerto Sánchez que se está preparando para competir en la maratón Villa Urquiza - Paraná que se desarrollará el próximo 25 de febrero. Necesita ayuda para poder concretar este sueño. “Estoy pidiendo ayuda para poder integrarme. Necesito colaboración para los alimentos, para contribuir con mi remero y guía personal que son gurises de acá, de la costa”, dijo aContó a este medio que “nadé toda mi vida, como forma de supervivencia, y de grande quiero cumplir este sueño. Tiene 31 años e inició su preparación para esta maratón “apenas comenzó el calor, en noviembre, directamente en el río, porque no tenemos para pagar una pileta”.“Como el tiempo es corto, hago el entrenamiento más extremo, con canoa a la cincha o con gente arriba para que cuando llegue el día de la carrera no se me complique. Hago dos o tres horas por día y salgo a correr en la arena”, comentó.Enseguida recordó que “de chico siempre vía los nadadores. Siempre amé el agua, el río. Ahora, de grande es hora de cumplir este sueño”.Acotó que “el presidente de la subcomisión de pescadores del Club Náutico, Miguel Abud, y mi padrino, Gallo Páez, han contribuido para la inscripción. No pido nada regalado. Un sponsor sería lo mejor. Quien me pueda ayudar, se lo puedo devolver después de la competencia con pescados o llevándolos a alguna playa para que puedan disfrutar”.Schmitd indicó que sería la primera persona del barrio que llegaría a una instancia de este tipo. “Es un orgullo, porque voy a representar a toda la Costa. A Puerto Sánchez y a El Morro”.A paso seguido, enfatizó que apunta a “representar a toda la costa del Paraná, para que los gurises vean que todo se puede en la vida, que puedan hacer algo bueno. Acá no tienen para pagar un estudio, pero si un corazón de deportista y lo que los detiene un poco es la plata. Son unos leones”.Resaltó finalmente que busca que “ellos sigan la cadena y se motiven”.