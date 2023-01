Cómo hacer una correcta limpieza de las piscinas para evitar el derroche de agua

En el verano aumenta considerablemente el consumo de agua potable y los cortes en el servicio sumando a la baja presión son cuestiones que afectan, a diario, a distintos barrios y sectores de la ciudad.El uso de las piletas de lona y piscinas, genera un gran consumo de agua y en algunos casos, la gente no sabe cómo mantenerlas para evitar el derroche. Es por ello quehabló con José Streitenberger, técnico electromecánico e instalador de bombas que brindó recomendaciones sobre cómo realizar la limpieza, utilizando el barrefondo, para cuidando el recurso.“Hay dos maneras de pasar el barrefondo: en desagote y en filtrado. En la primera opción, toda el agua que saco del fondo con la mugre es agua que se desperdicia; en una pileta de 7 x 3 x 1,40 metros, son aproximadamente 1300 litros. Pero si hacemos ese barrefondo con el filtrado, el agua se regenera, la mugre queda en el fondo y vuelve a la pileta, no se desperdicia. Después de eso se tiene que lavar el filtro, con lo que se desperdician unos 150 litros, haciendo un ahorro sustancial de agua”, explicó.“Si se pasa el desagote tiramos mucha agua y encima tenemos que reponerla, quitando presión a otras zonas que la necesitan”, acotó haciendo un llamado a tomar conciencia sobre el uso del agua.En este sentido, destacó que esos litros mencionados “son con una sola pileta y si eso se traduce a las cientos que hay en la ciudad, estaríamos hablando de millones de litros de agua que se desperdicia”. Por eso aconsejó pasar el barrefondo en filtrado.Tras ello dijo que “muchas personas piensan que pasando el barrefondo en filtrado se tapa el filtro, ese es el principal miedo, pero el enemigo de los filtros son los protectores solares, las cremas, que genera una película en los intersticios de la grava y la impermeabiliza. La tierra que está en el fondo de la pileta no genera ese problema y con un retrolavado la sacamos. No hay que tener miedo de pasar el barrefondo con filtrado”.Para las piletas de lona, el especialista recomendó ponerle cloro todas las noches y revolver, al día siguiente la mugre que queda acumulada en el centro se puede quitar con alguna bomba o con otro método más casero, como el que se utiliza para sacar nafta con una manguera. Además, cada tanto se le puede agregar algún decantador o alguicida.“Es importante tomar conciencia y cuidar el recurso porque estamos ante volúmenes muy grande y el conjunto de todas las piletas afecta notablemente a las partes más altas de la ciudad”, reflexionó.