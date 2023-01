Más de 500 personas se presentaron a una convocatoria de trabajo en Paraná

Esta semanadio a conocer la búsqueda de 30 puestos de trabajo para un local gastronómico que estará ubicado en calle Augusto Bravard, en la zona del Thompson de la ciudad de Paraná. Las entrevistas abiertas comenzaron este miércoles, con gran convocatoria. Según supo, hubo personas que “llegaron a las 6 am para presentar su currículum”; y “siendo las 17 hs, la fila llegó hasta los primeros puestos de venta de pescado de puerto Sánchez, con más de 500 personas esperando”.En el marco de esta convocatoria, Leandro Butus, representante del local, manifestó acuál es la dinámica de la selección: “La idea es hacer tres rondas de entrevista. La primera es una entrevista rápida debido a la gran demanda que tenemos; no demorar mucho, para no faltarle el respeto a la gente que vino a traer su CV y a la entrevista”.“De los perfiles seleccionados, se los va a volver a llamar para una entrevista más puntual con los tres entrevistadores juntos, y luego ya se pasaría al pre ocupacional”, aseguró.Los puestos a cubrir son: jefe de cocina, bartender, mozos, cajeros, ayudantes de cocina y bacheros. Y en una primera instancia de selección, “pasarían 120 personas”.Además, Butus agregó que “hay tres entrevistadores” y una de los puntos que se tiene en cuenta es el acceso a la movilidad. “Este rubro genera la necesidad imprevista de personal, si hay mucha gente en concurrencia. Preguntamos si no se les complica llegar al lugar, a cubrir el horario”.Por otra parte, el representante del lugar, indicó que todavía no tienen la fecha de apertura del lugar, pero estiman abrir las puertas a mediados de febrero, principios de enero.Un joven que estaba haciendo la fila, contó aque llegó a las 17 y al ser consultado sobre su experiencia laboral, afirmó “Soy bartender y tengo un servicio de barra”, y agregó que “hay que ser optimista y estar dispuesto a dar lo mejor de uno”.Paso seguido, una mujer que se había acercado con su amiga, dijo “soy chef profesional, y tengo muchas expectativas de quedar”.Otra postulante, relato que ya tenía experiencia laboral en el rubro y que hay que tener mucha disponibilidad horaria porque a veces se cierra muy tarde. “Hay que tener horarios organizados” aseguró.