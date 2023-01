Gran convocatoria para cubrir puestos de trabajo en Paraná: “Hay necesidad”

Esta semanadio a conocer la búsqueda de 30 puestos de trabajo para un local gastronómico que estará ubicado en calle Augusto Bravard, en la zona del Thompson de la ciudad de Paraná.En el marco de la convocatoria, se requería jefe de cocina, bartender, mozos, cajeros, ayudantes de cocina y bacheros. Los interesados debían presentarse con sus C.V este miércoles a partir de las 17, pero varias horas antes de lo programado, los postulantes comenzaron a llegar al lugar con la esperanza de poder conseguir un trabajo.Un joven de 22 años, que estaba entre los primeros de la fila, contó aque llegó a las 13.15 y al ser consultado sobre qué puesto aspiraba afirmó: “Sinceramente por el que sea, hay necesidad. He trabajado en varios lugares así que no tengo drama”, pero tuvo sus reparos con el lugar de chef. Paso seguido, el muchacho mencionó que a su edad “es bastante complicado” conseguir trabajo ya que no tenés experiencia.Otro postulante, de 18 años, que dijo tenerse “mucha fe” para conseguir un puesto, relató que es su primera búsqueda de trabajo y prefiere ser mozo o cocinero. Además indicó que su hermana lo ayudó a redactar el C.V.Máxima aguardaba en la fila acompañada por su hermana de 17 años. “Vi por Elonce la oportunidad y vine a buscar trabajo; es la primera vez. Me gustaría ser cajera o mesera porque cocinar sé pero no tanto, aunque puedo aprender. Siento que me va a ir bien”, expresó y destacó que en el nuevo emprendimiento gastronómico no sea requiso indispensable tener experiencia.Mientras que Fiorella, de 22 años y que comenzó a trabajar a los 15, puntualizó que apunta a cualquiera de los puestos requeridos. “Hay que probar suerte, con todos los trabajos que he tenido armé mi curriculum. Me gusta mucho trabajar, tengo una nena de 3 años y hay que salir adelante”.Esto decía Leandro Butus, uno de los responsables del local al dar a conocer la convocatoria: