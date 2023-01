Realizan operativo de vacunación contra el Covid en Híper Chango Más de Paraná

La lucha contra el Covid-19 no se detuvo y desde el gobierno de Entre Ríos continúan insistiendo para que los ciudadanos completen su calendario de vacunación., ubicado en calle Anacleto Medina 319 de la ciudad de Paraná. En ese sentido, la coordinadora Olga Castañeda habló conpara dar detalles de las vacunas que ofrecen y opinar sobre el compromiso de las personas.En primer lugar, se aclaró que es la continuidad del plan de vacunación a nivel provincial: “Ya habíamos realizado una jornada en el Changomas de Almirante Brown”. En segunda instancia,en el supermercado.“Esperamos que la gente venga a vacunarse”, anheló la jefa del personal sanitario. Entre algunos de los detalles, precisó alos detalles del operativo: “Estamos vacunando con la primera y la segunda dosis, además de todos los refuerzos que les haga falta a las personas”. Pfizer es la marca que poseen en estos momentos en el establecimiento.Por otra parte, manifestó su preocupación por la falta de concurrencia a los vacunatorios por parte de la población: “Hoy coloqué la primera dosis de refuerzo y ya llevamos dos años con el plan”. Entre los detalles en particular, especificó que todos los rangos etarios no han cumplido con su calendario de vacunación. Un dato que le llamó la atención es que “esperan una vacuna” específica para poder asistir.También brindó detalles sobre gente que recién fue a inocularse por primera vez., determinó la enfermera.