Se cumplen cinco años de la ronda de los martes: contra el uso de agrotóxicos

Este martes, se cumplió cinco años de La Ronda de los Martes, presidida por Integrantes del Foro Ecologista de Paraná y de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Al respecto, Daniel Verzeñassi, se expresó a: “Hace 260 martes que en Paraná y en otras localidades de Entre Ríos hay un movimiento que demanda el comienzo de un proceso de transición de la producción”.“Pretendemos una producción sin agrotóxicos, que está demostrado por la Dirección Nacional de Agroecología, que es una forma de producir con mejor rentabilidad para los productores y los rindes son absolutamente compatibles con la necesidad que tiene la producción rural”, expresó Verzeñassi.En este sentido, Verzeñassi manifestó que la provincia tomó la iniciativa de crear un foro de discusión sobre el tema, pero que solo duro cinco encuentros: “quedó en evidencia que no había una convicción plena y seria por parte de las autoridades políticas”.Por otra parte: “En cuanto a las condiciones climáticas actuales, es un tema que se deberá incorporar a la agenda. No hay tema más político que lo que pasa en un territorito con sus aguas”, aseguró Daniel Verzeñassi aPor su parte, Guillermo Taramaso, representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, dijo: “Nos hacemos eco de esta temática, que tiene que ver con la alimentación sana de la ciudadanía. Este modelo productivo, no solamente daña la salud de la población, sino que también impacta sobre la calidad de los alimentos”.“Estamos juntando firmas para que los legisladores traten una emergencia ambiental, lo que desencadenaría en un control de la producción y daríamos un paso a la agroecología”, finalizó aTaramaso.