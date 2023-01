Bomberos zapadores intervinieron en un incendio en barrio Las Rosas

Reclamo de los vecinos

Se registró un incendio de pastizales en calle Morat y Francia. El fuego tomo grandes dimensiones, pero fue controlado por los bomberos zapadores.Según supo, había gran preocupación porque corría riesgo de fuego un galpón que en su interior acopiaban garrafas de gas, pero finalmente las llamas pudieron ser controladas.La circulación por las calles aledañas se vio impedida por la inmensa columna de humo que avanzo desde las 10 de la mañana de este martes.Al respecto del incendio, los vecinos del barrio, expresaron asus reclamos por la falta de mantenimiento de los pastizales y el polvo que genera la broza de las calles.Vecinos que forman parte de la comisión vecinal del barrio Las Rosas, de la ciudad de Paraná. Expresaron a: “El polvo que genera la broza es inaguantable, hay chicos que padecen asma y personas mayores enfermas que se ven afectadas”, dijo el vocal de la comisión vecinal, y agregó que “reiteradas veces, acudimos a la unidad cuatro, a pedir que pasen el regador. Lo mandan dos veces a la semana, una cisterna que tienen siete mil litros de agua para 15 cuadras y no alcanza esa cantidad”.“Respecto a las malezas, están muy altas y no se hace mantenimiento; reiteradas veces presentamos notas y no nos dan respuestas”, aseguró el hombre.Otra vecina, manifestó que “no se puede respirar por la tierra que levanta la broza, tenemos que estar todo el tiempo con las puertas de la casa cerrada. Ahora influye la sequía, pero este problema lo tenemos hace más de 30 años”.