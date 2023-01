Gran cantidad de fieles se acercó a despedir al padre Mattiassi en Bajada Grande

El cura Orlando Antonio Mattiassi, reconocido sacerdote en la región, falleció este lunes a la edad de 90 años. Ya presentaba un cuadro complicado de salud desde la semana pasada, donde había sido ingresado a la guardia del Hospital San Martín de Paraná. Posteriormente se lo trasladó a la unidad de Terapia Intensiva del Hospital de la Baxada. Sin embargo, no pudo salir delante de su estado.En ese sentido, se realizó el último adiós en la Parroquia Inmaculado Corazón de María de Bajada Grande, donde una gran cantidad de personas se acercaron a despedirlo. Elonce recogió el testimonio de algunos de los presentes.Una mujer confesó que “es una de las primeras personas que empezaron con el grupo de oración, que era tan pequeño. Ver todo lo que pudo hacer el padre Mattiassi todavía me asombra”. Además, agradeció a Dios por su presencia en la parroquia y deseó que pronto tenga un reemplazo.En segunda instancia, la mujer destacó su primera visita al lugar en Bajada Grande: “No había casi nadie, salvo dos o tres personas. Esto no era nada y ahora ver todo lo que ha hecho es increíble lo que puede hacer Dios a través del sacerdote”.Una integrante de los boy scout confesó que significó para ellos el sacerdote: “Dejó un recuerdo inmenso. Todo el agradecimiento para él. No alcanzaríamos nunca a pagar lo que nos enseñó y lo que nos brindó”.Luego de que salió el ataúd que tenía al cura y un inmenso aplauso, una señora que se acercó a despedirlo coincidió con comentarios anteriores al señalar que dejó “grandes enseñanzas” a la comunidad. A su vez, agregó que fue “quien le inculcó la fe”. Para cerrar, la mujer expresó que Mattiassi “hizo mucho por Bajada Grande”.