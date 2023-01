Tren Paraná - La Picada comenzará a funcionar en la segunda quincena de febrero

En tren que une Paraná con La Picada comenzará a funcionar en la segunda quincena de febrero

, confirmó ael coordinador de Trenes Argentinos de Paraná, Juan Carlos Stikel, dijo al asegurar que esta todo en condiciones, solo restan “cuestiones menores”.Cabe recordar que en los primeros días de diciembre se comenzaron a realizar las pruebas técnicas para conocer el estado de las vías, durmientes y los distintos apeaderos. Previo a eso, el tren no cruzaba el puente desde 1992, cuando en diciembre de ese año hizo el último recorrido con pasajeros, luego se supo que en el año 1999 cruzó el puente una formación de carga.Según detalló Stickel la llegada al tren genera mucha ilusión, en este momento en “la zona se trabaja en la construcción del apeadero de La Picada y se avanza con agilidad”.En la actualidad funcionan dos unidades y hay tres servicios en total: desde Paraná el parten parte a las 00:05; 7:30 y 13:30.Debido a la extensión del ramal y la demanda se confirmó que desde marzo funcionará un servicio más: “saldrá a las 16:30 y se efectivizaría antes del inicio de clases”, mencionó el coordinador de trenes argentinos.La extensión del servicio de tren será muy útil para todos los docentes, estudiantes y trabajadores que se trasladarán desde Paraná hasta el Parque Berduc e incluso La Picada, la demanda es alta y muchos comenzaron a utilizar el tren con fines recreativos: “Van a conocer el parque Berduc y todos sus atractivos”.El recorrido que hace el tren desde Paraná hacia La Picada, demanda una hora y es un verdadero paseo turístico para quienes disfrutan de los paisajes litoraleños. En el camino se pueden observar grandes tramos con de espesa vegetación autóctona, casas de campo con sembrados, animales, arroyos y el icónico puente de hierro que inspiró más de una canción.Al igual que cuando el tren llegó hasta el apedreadero Enrique Berduc, en cercanías de la Escuela rural Almafuerte, cuando cruzó el Puente del Arroyo Las Conchas, todos los vecinos de la zona estaban llenos de alegría por volver a contar con este medio de transporte.En una oportunidad, una vecina de La Picada había dicho a Elonce que “el puente no solo une destinos, sino que también enlaza sueños y oportunidades” y es justamente lo que se vivió este miércoles en el apeadero La Picada.El puente de La Picada, ubicado a la altura del kilómetro 461 de la Ruta Nacional Nº 12, sobre el Arroyo Las Conchas, es uno los tantos puentes de hierro que hay en el país y es muy similar al puente de hierro, ubicado sobre avenida Almafuerte, en Paraná. En su base la estructura tiene durmientes de madera de quebracho colorado que aún están en perfecto estado.A pesar de que hace 30 años que el tren de pasajeros no cruzada por el puente, la estructura ha sido inspiración para muchos que en horas del atardecer deciden cruzar por allí y ver la postal que se forma cuando el cielo se tiñe de anaranjado y se oculta el sol. Además, muchos fotógrafos utilizaron el puente para retratar a novios, jóvenes de 15 y fotos familiares.