Despiden los restos del Padre Orlando Mattiassi: "Se fue tranquilo, en paz"

El recuerdo de sus allegados

Video: El Padre Mattiassi contó a Elonce cómo pasaba sus días

Video: Diputados homenajeó al padre Mattiassi

Video: Mattiassi festejó sus 59 años como sacerdote

El cura Orlando Antonio Mattiassi, reconocido sacerdote en la región, falleció este lunes a la edad de 90 años.Está siendo velado en la Parroquia Inmaculado Corazón de María de Bajada Grande. Este martes a las 10 será la Misa y luego partirá el cortejo al Cementerio del Seminario, para la sepultura.Padre Tito Albornoz, quien hoy está al frente de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, expresó aque “es una triste noticia para la vecindad, para la diócesis, para los sacerdotes. Si bien la muerte es el paso a la vida eterna, nos causa dolor”.“El padre Orlando tuvo una gran trayectoria en Paraná, pero también en alrededores. Hay mucha gente que lo quiere, agradece siempre sus bendiciones, agradecía su presencia. Ayudó a muchísima gente de Bajada Grande”, dijo.“Agradecemos en cómo el espíritu pudo guiar al padre para realizar esta obra”, agregó.Choni de Refino, explicó que “estoy muy triste, pero estoy segura que entra con gloria al cielo. Se lleva muchísimas almas de gente viva que alaba al señor, y de los muertos también”.“Él tenía una formación de base que era salesiano, era maestro y buscaba enseñar. Él nos llevó a Jesús y nos hizo una conversión de la familia enorme”, remarcó.Diana de la Rosa, servidora, indicó que “estuve 15 años tocando el órgano. Nunca el padre me retó, sí me corrigió. Tenía autoridad, fue necesario para mi conversión”.“Primero te enseñaba el amor de Dios y luego te ponía a trabajar en algo vinculado a la fe”, remarcó.El padre Eduardo Tanger, por su parte, indicó que “estamos doloridos por la partida del Padre Orlando. Se fue tranquilo, en paz, en manos de la Virgen. El domingo lo pude ver, ya no podía hablar, estaba delicado de salud. Estaba en manos de Dios”.