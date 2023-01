El padre Orlando Mattiassi atraviesa un delicado momento de salud

Es crítico el estado de salud del cura Orlando Antonio Mattiassi, un reconocido sacerdote en la región. El último comunicado señala que “clínicamente no hay nada para hacer, por lo que se decide junto con su familia trasladarlo a la Residencia donde permanecerá hasta que se cumpla la voluntad de Dios en él”.El lunes 9 de enero, hubo un pedido de oraciones por su salud desde la Residencia Sacerdotal Jesús Buen Pastor, adonde había sido alojado por razones de edad luego de dejar el servicio activo en la Iglesia.El martes 10, había sido trasladado desde la Guardia del Hospital San Martín al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital de la Baxada Teresa Ratto. El jueves 12, último parte médico del sacerdote, se dio cuenta de que se encontraba estable “con leve mejoría pero hay que seguir esperando su evolución”.Ahora, Mattiassi, de 90 años, volvió a ser ingresado a la Residencia Sacerdotal, y allí está. “Su situación es delicada”, dicen desde la Iglesia, según publicó el portalEl cura supo marcar una época en la Iglesia de Paraná desde que fue designado en la parroquia Inmaculado Corazón de María, de Bajada Grande. Allí creó FM Corazón y dio vida a la corriente católica de raíz pentecostal Renovación Carismática. Llenó estadios con sus misas de sanación e imaginó levantar la cruz más alta de Sudamérica en el denominado Prado de la Cruz.En octubre pasado cumplió 90 años y los celebró con una misa de acción de gracias.“Tantas cosas pasaron en Bajada Grande y a todas las tengo en mi memoria” dijo el sacerdote al recordar que estuvo con la comunidad de Bajada Grande unos 46 años.“En la comunidad de Bajada Grande dejé una marca y soy formador de servidores que luego se convirtieron en líderes, mi corazón está ahí mismo”, mencionó el sacerdote en declaraciones aEl Padre Mattiassi muy convivido recordó el concilio Vaticano II, del que se cumplen 60 años y aseguró que “abrió las ventas de la iglesia y la renovó”.Pocos meses antes, cuando todavía residía en Bajada Grande había dicho a este medio: “Siento necesidad de que a los que yo prediqué durante 46 años vengan alguna vez a verme la cara para saber si estoy vivo o muerto”.Si bien remarcó que “la soledad no me afecta, estoy acostumbrado a no estar dependiendo de otro”, admitió que “igualmente, necesito que, sobre todo los de Bajada Grande, me vengan a visitar. Con una media horita ya basta. Con eso ya me lleno de tranquilidad y de alegría”.