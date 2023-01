Ex rectora de escuela Comerció afirmó que es “invalorable” la pérdida de Rivabén

Paraná Pesar por el fallecimiento del profesor Orlando Rivabén

producto de una larga y dolorosa lucha contra una dura enfermedad, anunció su círculo cercano. En esa línea,se contactó con la ex rectora de la Escuela Comercio,“Fue una persona muy destacada en educación, a los 92 años nos abandona con una impronta y una trayectoria y una cultura de la provincia que es invalorable. Puedo decir que me formé con el profesor Rivabén en la gestión educativa. Ha sido impresionante la repercusión que ha tenido en la ciudad y también dentro y fuera de la provincia”.“La escuela de Comercio Nº1 –que hoy es la nº36– nace en el Colegio Nacional con dos divisiones y con varios directores, hasta que llega Orlando. Entre el ’72 y el ’73, gestionó el edificio de un lugar que fue en las Cinco Esquinas de la ciudad de Paraná”. En aquel momento, era una zona suburbana de la capital provincial”, resaltó.Por otro lado, valoró que para ese momento “el edificio y su visión pedagógica era moderna”. Por ese lado, volvió a recalcar el hecho de haberse formado al lado del profesor.En cuanto a su trayectoria académica, la mujer manifestó: “Él inicia en los ’70 y estuvo hasta los ’90”. También no quiso olvidar que fue secretario de Cultura y candidato a intendente de la ciudad de Paraná. Lo rememoró como una persona que siempre se involucró en lo social y en el otro. “Este tipo de gente merece ser reconocida”, concluyó.