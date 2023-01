Vecinos de barrio 300 viviendas piden más frecuencias de colectivos y seguridad

Vecinos del Barrio 300 viviendas ubicado en la zona de calle Gobernador Maya y Don Bosco de Paraná, piden por mayores medidas de seguridad, la construcción de un centro de salud y que mejoren las frecuencias de colectivos.Una vecina detalló aque “en la zona hay mucha gente no tiene movilidad entonces necesitamos que el colectivo llegue más seguido hasta acá”. Y aseguró que tarda hasta dos horas en pasar.Además, explicó que tiene un hijo con problemas de discapacidad y necesita el transporte urbano para llevar al chico al médico.En tanto, otra mujer, señaló que “hubo muchos robos en la zona, no tenemos seguridad y necesitamos respuestas, todos pagamos los impuestos y no recibimos los servicios adecuados. Necesitamos que se tomen medidas más profundas”.Además, señaló que no tienen ningún centro de salud cerca, “dependemos de El Charrúa, pero somos 300 familias y hay muchos barrios nuevos en esta zona, entonces no da abasto; es necesario otro efector de salud".Por último, informó que en la zona también padecen problemas de cloacas; “detrás del barrio se encuentra un biodigestor para las 300 viviendas, funcionó solo un año y no anduvo más, hicimos reclamos y nunca tuvimos respuestas”.