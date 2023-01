“Fácil y seguro”: SUP es una opción para recorrer el río

El Stand Up Paddle (SUP) es un deporte de moda en el río Paraná. Lo realizan niños, adultos, hombres, mujeres, expertos, novatos, solos o acompañados. Consiste en mantenerse erguido sobre una tabla ayudado por un remo de una sola pala.Es una modalidad de deporte aeróbico acuático que ha ido ganando adeptos a lo largo de los años y se ha vuelto una práctica de recreación para andar en el agua. Ante la bajante del río, los bancos de arena también se han vuelto un atractivo y este deporte es una opción para recorrerlos.Al respecto, Rodrigo Ramírez, instructor de la Escuela de Sup, se refirió a Elonce: “Este verano, la bajante del río llama la atención, y es por eso que estamos con una gran demanda de gente que quiere aprender a manejarse en el río”, y agregó, “los instructores salen todos los días en grupo o con clases individuales”.“La dinámica de la clase es muy rápida. Una vez que la gente llega, se hace una pequeña charla técnica, de 10 a 15 minutos y se sale al río”, dijo Ramírez.Una clase de una hora y media, cuesta $1.700 y se coordina la salida con el instructor, o hay algunos profes que ya tienen salidas previstas en la semana.En cuanto a la práctica, “es algo muy progresivo. Se arranca arrodillado y cada uno avanza a medida que puede. Es un deporte muy fácil, y bastante inclusivo a la hora de salir al agua”, aseguró el instructor y agregó que, a partir de los 6 años, ya se puede arrancar a practicar.En este sentido, para aquellos que quieran ingresar al río sin ninguna experiencia, Ramírez manifestó: “Está bueno que se acerque a la escuela para tener las recomendaciones básicas a la hora de navegar y de cruzar, ya que hay que saber por dónde andar con la tabla”.Debido a la bajante, no se recomienda caminar por los bancos de arena, ya que hay “cosas que surgen desde abajo como árboles; y no hay que confiarse porque el río sigue corriendo”.Por su parte, Ramírez sugirió: “Para aquellos que no quieren tomar el curso, o una clase, puede acercarse y desde la escuela le damos algunos tips, nosotros andamos todo el día en el río y concemos las zonas”, y recomendó: “Usar chaleco salva vida y sugerimos salir acompañados”.