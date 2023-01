Riesgoso paseo en el río: personas recorrieron el “puente de arena” entre islas

El río Paraná, en el puerto de la capital entrerriana, se ubicó este viernes, en 22 centímetros, cinco menos que la jornada anterior, según los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina. Un extenso banco de arena emergió entre las islas Curupí y la Puente, que se ubican frente a la sede de Prefectura en la ciudad de Paraná.Cabe recordar que el río no descendía a menos de un metro desde el mes de octubre de 2022. La bajante del río Paraná, cambió el paisaje en la zona. Elonce grabó imágenes esta mañana, en las que se observan extensas superficies de arena y también espejos de agua, en el borde de las islas, debido a la pronunciada bajante.La pronunciada bajante del curso de agua volvió a dar lugar al “puente de arena” que une las islas Puente y Curupí. En los últimos siete días, el curso de agua bajó más de 80 centímetros.A raíz del inusual paisaje frente a la ciudad, la gente cruza hacia las islas para ver este fenómeno desde cerca. Esta mañana, se pudo ver a un grupo de unas 25 personas que caminaban por el lecho del río y otros, ingresaban al espejo de agua entre la isla Curupí y el banco de arena.Especialista advierten de los riesgos que se podrían presentar en el lugar. “A medida que nos vamos acercando a la isla Curupí, hay que tener mucho cuidado”, dijo un baqueano a Elonce y agregó que “puede haber rayas y el banco de arena, en algunas zonas puede ser inestable. No es un lugar para confiarse”, resaltó el lugareño.“El banco de arena llama la atención, pero no es recomendable ir al lugar sin alguien que conozca la zona”, señalaron a Elonce desde Puerto Sánchez.“El chaleco salvavidas es algo que no debe descartarse si se va al lugar, porque el río está muy bajo, pero no nos podemos confiar en el banco de arena”, afirmaron desde la escuela de SUP.