Habrá mayor presencia policial en vecinal 3 de Febrero tras pedido por seguridad

“Arrebatos, entradas a los domicilios con sustracción de bienes y el deambular de desconocidos en plazas y pasillos” fueron los motivos que instaron a los vecinos de la vecinal 3 de Febrero de Paraná a solicitar una reunión con las autoridades de las comisarías sexta, novena y decimosexta con jurisdicción en la zona; del encuentro también participó el subjefe de la Departamental policial Paraná, Miguel Retamar.En la oportunidad, el jefe de comisaría novena, Esteban Getz, a través deaconsejó a los vecinos que formalicen las denuncias por los ilícitos. “Cuando saben de un hecho, deben radicar la denuncia correspondiente, porque si no lo hacen, no nos enteramos y pensamos que la zona está tranquila”, fundamentó el comisario.Tras el reclamo de los vecinos, Getz confirmó que “se coordinará un dispositivo de seguridad con mayor presencia policial, tanto de móviles de la Departamental como de otras divisiones, como el 911”.Por su parte, el presidente de la comisión vecinal 3 de Febrero, Hernán Font, explicó: “Sin estigmatizar, uno tiene que tener la precaución de saber, porque en un vecindario todos nos conocemos, pero cuando vemos una cara nueva o que no es habitual en el barrio, tenemos que comprometernos y llamar al 911”. “Para pedir disculpas habrá tiempo, pero simplemente es una cuestión de prevención”, indicó.La reunión por seguridad se desarrolló en la noche de este jueves en la sede vecinal de calle Coronel Caminos, entre Galán y Brigadier López.