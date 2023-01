Afirman que excremento de aves causa problemas respiratorios en las personas

Tanto las palomas como el “Morajú” y los loros se han convertido en “aves urbanas”, que se han adaptado perfectamente a la ciudad, donde no tienen depredadores, lo que hace que su población tenga un crecimiento desmedido.Al respecto, la subsecretaria de Salud y Ambiente de Paraná, Silvina Saavedra, señaló a Elonce que se observan muchas palomas chiquitas y loros, que antes se veían en el campo y por los desmontes migraron a la ciudad, dónde encuentran refugio, agua y alimento.Además, señaló que “existe una ley de protección de aves y no se pueden matar salvo que se las considere riesgoso para la salud humana, pero para eso es necesario realizar un estudio epidemiológico y eso lleva años”. Y sumó: “Lo que si se pueden implementar son medidas correctivas, eliminando refugios y no alimentarlas, porque eso facilita a que coloquen huevos”.En esta línea, dio cuenta que estar en contacto, por ejemplo, con el abundante excremento de dichas aves, puede representar un alto riesgo para la salud, ya que se inhalan, hongos responsables de enfermedades como la criptococosis (infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central). “Comprar aves a personas que las tienen en cajas es muy peligroso, porque los pichones se estresan y liberan bacterias, es recomendable hacerlo en lugares que tienen a las aves en muy buen estado”, dijo y recomendó que lleven los pájaros al veterinario.