Multas por derrochar agua: “Es un control para cuidar el suministro”, dijo Bahl

por día se producen 264 millones de litros de agua, es algo muy costoso por eso pedimos que se cuide el suministro

Captación de agua cruda y bajante del río

El Municipio de Paraná estableció horarios para el lavado de veredas y vehículos; se dio en el marco de la Ordenanza N° 10.066, que estableció medidas para el Cuidado y Uso Eficiente del Agua Potable. Podrá realizarse los días martes de 6.30 a 10.30 y los sábados de 7 a 17, únicamente con mangueras de gatillo de corte de agua, hidrolavadoras o baldes.Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, en declaraciones a Elonce, expresó que “está la ordenanza, esto implica un control,”. Además, señaló que “, que no mantengan las canillas abiertas ni desperdicien agua”.En la norma, se establece que el incumplimiento de lo dispuesto, será pasible de sanción, previa confección de acta de comprobación de falta que detalle, domicilio (calle y numeración) y/o marca y dominio del vehículo involucrado.La autoridad de control y monitoreo de esta disposición es la Subsecretaría de Obras Sanitarias, junto con la Dirección General de Habilitaciones, Concesiones, Uso de Espacios Públicos, Control Urbano, Control Nocturno y Bromatología, dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa.El río Paraná sigue bajando y este jueves en el puerto de la capital entrerriana, midió 0,29 metros de altura, según informó Prefectura Naval a Elonce. En los últimos 10 días el río descendió 0,87 metros.Sobre este este tema, el intendente brindó calma y aseguró que en la ciudad“Concretamos obras muy importantes para no tener inconvenientes con captación”, dijo Bahl al recordar que estas tareas se comenzaron hace dos años con la bajante “Extraordinaria” del Paraná.En este sentido, aclaró que la provisión de agua no depende de la altura del río. “”. Además, agregó que realizan tareas en playas de la ciudad para que se puedan utilizar: Colocan sombreadores, duchas y caminos de madera.