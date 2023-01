Panadería social San José adquirió nuevo horno y proyecta aumentar la producción

La panadería social San José, ubicada en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del Barrio La Floresta, funciona con un fin solidario para ayudar a las personas y darle trabajo a aquellos que lo necesitan.Actualmente son nueve personas trabajando en la panadería y producen entre 40 y 50 kilos de panificacion por día. Cuando la panadería social comenzaba su proyecto, recibió ayuda del Estado para adquirir maquinaria, hoy tienen una nueva incorporación producto de su esfuerzo.Luis Hualde, encargado de la panadería expresó a: “En muchas oportunidades recibimos ayuda, pero esta vez, hemos podido comprar un horno rotativo con nuestros propios recursos y trabajo”, y agregó que “estamos contentos por la nueva adquisición y porque vamos a poder brindar un producto de mayor calidad. De a poco, sumamos más de tecnología para la panadería”.En cuanto a la panificación, se realiza dos veces por dia, “tenemos dos turnos, de 17 a 20 y de 20 a 00; y cerramos el ciclo a la madrugada, comenzando con la cocción a las cinco de la mañana hasta las ocho”, dijo Hualde.Por otro lado, el encargado de la panadería conto que, con las altas temperaturas, es dificultoso trabajar: “dentro del sector de panadería no se puede tener aires acondicionados ni ventiladores, ya que las masas se secan y se forma una carcasa que hace que la mezcla no leude y si el pan no pasas por este proceso, queda de mala calidad”, afirmó.Debido a esto, “nos hemos organizado de distintas maneras, como trabajando un poco más de noche y de esa manera pudimos salir adelante”.En esta misma línea, Hualde sostuvo que en estas fechas las ventas son dificultosas, pero en invierno “la producción se triplica debido a la gran demanda”.