Pasaron a planta permanente a 1.800 trabajadores del área de la salud

Detalles de los decretos

Luego de haber presentado en la Secretaría de Trabajo una denuncia por incumplimiento del acuerdo paritario por parte del Ministerio de Salud, UPCN obtuvo respuestas y 1.800 trabajadores se vieron beneficiados.: “Es una noticia sumamente importante para 1.800 trabajadores, que pertenecen a el escalafón general, enfermería y agentes sanitarios del área de salud. Es un compromiso que había asumido el gobierno provincial”.“Finalmente hoy, aparecieron los decretos y esto beneficia y resguarda los derechos de miles de trabajadores, donde a partir de ahora van a tener estabilidad en su puesto laboral. Después de dos años muy difíciles, al frente de una situación de emergencia sanitaria, estas medidas eran necesarias” aseguró Domínguez.Por su parte, la secretaria adjunta manifestó que el resultado de estos decretos no solo es producto de la paritaria, sino también de la lucha de todos los trabajadores. Y recalcó que estas medidas “no incorporan nueva gente al Estado, sino que son trabajadoras que hace muchos años vienen cumpliendo funciones en situaciones precarias; en esta nueva situación de revista, se pagan conceptos como la antigüedad, el título y en algunos casos se reacomoda en la categoría”.Con estas últimas sanciones “se ha culminado con el instructivo 2021”, finalizo Domínguez aSi bien todavía el Gremio no ha sido notificado formalmente, y por lo tanto, no se accedió aún a las nóminas de los trabajadores alcanzados, se sabe que el decreto 4903 dispone a partir del 1° de noviembre de 2021 la incorporación a la planta permanente del Ministerio de Salud de 544 agentes con estabilidad reconocida mediante decreto N° 3360/18 MS. La cobertura de dichos cargos vacantes disponibles comprende, por orden de antigüedad, al escalafón general, Carrera Provincial de Enfermería y Carrera Agente Sanitario.Y, el decreto 4904 dispone la incorporación, con retroactividad a partir del 1 de noviembre de 2021 a la planta de personal permanente del Ministerio de Salud de 340 trabajadores y el pase a estabilidad laboral de 963 trabajadores.