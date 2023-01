Se realizó una nueva jornada libre de vacunación en zona de Sala Mayo

Se realizó una nueva jornada nocturna de vacunación contra el covid-19 en inmediaciones a Sala Mayo de Paraná. La gente pudo acercarse, sin turno, hasta las 22 horas.La misma fue organizado en conjunto por la Municipalidad de Paraná y el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.Estuvo destinada a mayores de 18 años que hayan cumplido cuatro meses o más de la última dosis colocada. Abarcó primera, segunda dosis y refuerzos.Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud, explicó aque “en la jornada anterior, que fue el martes, se vacunaron cerca de 800 personas. Creemos que en esta oportunidad será similar el número de concurrentes”.“Se está aplicando vacuna Moderna. Si bien se convocó a mayores de 18 años, si viene algún menor también se lo vacuna. A aquellos que tienen algún factor de riesgo les recomendamos que no dejen de aplicarse las dosis de refuerzo”, dijo.Indicó que quienes se acercan “deben traer el carnet de vacunación, pero si no lo tienen con el DNI está bien”.Asimismo, Saavedra aseguró que “hay aumento de casos, pero no se han visto reflejados en las internaciones y demás. Eso es gracias a la vacunación y a la cepa circulante”.“En general, la mayoría, viene a aplicarse la cuarta dosis. Mucha gente se ha hecho solo dos o tres, entonces ahora vienen por el refuerzo”, agregó.