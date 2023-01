Repararon desperfecto y el servicio de agua vuelve paulatinamente a los hogares

Un desperfecto eléctrico generó que el sector de bombas de captación de agua cruda no pueda funcionar correctamente. Ese inconveniente afectó el suministro en distintos puntos de la ciudad de Paraná.Walter Vittori, director general de Obras Sanitarias, explicó aque “ese desperfecto pudo ocurrir por el alto consumo de luz que hubo como consecuencia de las altas temperaturas. Eso provocó un desperfecto eléctrico, afectó el transformador e hizo que se parara la captación de agua porque se frenaron las bombas que están alimentadas con energía eléctrica”.En ese sentido explicó que “desde las 6 de la mañana estuvimos trabajando para reparar el problema. Trabajamos en conjunto con Enersa”.“Teniendo en cuenta ese episodio, aprovechamos para terminar de independizar la captación del río en el muelle 5, habilitando la captación de la bomba 5, que es la que alimenta la planta de potabilización de Av Ramírez. De esta manera quedó independizada para que no tengamos que estar pensando si el río está alto o bajo”, dijo.Y agregó: “se agregó esa bomba hace un tiempo, la teníamos lista para funcionar. Hace más de un año que teníamos la cañería, habíamos hecho el enlace. Ahora aprovechamos este desperfecto y lo hicimos. Salió todo bien. Ya estamos mandando agua a la plata Etcheverría y a la de Ramírez”.Pidió “tener paciencia porque los centros de distribución han quedado resentidos al no recibir agua potabilizada. Paulatinamente la situación se normaliza”.Por su parte, Lucas Feltes, Subsecretario de Servicios Públicos a cargo de Obras Sanitarias, indicó que “habilitamos para que se enciendan los bombeos, el agua volverá paulatinamente durante la noche. Lo que se hizo de bajar la presión fue preventivo para cuidar el agua en zonas de emergencia, donde hay hospitales, clínicas y demás”.