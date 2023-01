La Asamblea de Mujeres exigió justicia por el femicidio registrado en Paraná

Policiales Pedirán prisión preventiva efectiva para hombre que mató a su ex de dos disparos

La Asamblea de Mujeres se concentró frente a los Tribunales de Paraná para exigir justicia por el femicidio de María de los Ángeles Dayer (43), quien fuera asesinada el viernes de dos balazos en el pecho por parte de su ex pareja Maximiliano Godoy (42), y cuya muerte se convirtió en el primer femicidio reportado como cometido en lo que va de 2023 en el país.una de las integrantes de la Asamblea, Sofía Cáceres Sforza. Para la feminista, el trágico desenlace se dio “en una situación que además se profundiza por la precariedad de la compañera, lo cual, genera mucha más bronca porque las mujeres en situación de pobreza tienen menos acceso a distintos mecanismos y agencias que deberían intervenir”.“La violencia patriarcal es un problema estructural”, sentenció Cáceres Sforza. Se recordará que este fin de semana en Paraná se registraron otros casos de violencia género; el más grave aconteció en la noche del sábado en barrio Los Berros cuando un hombre, tras una discusión con su pareja, prendió fuego la vivienda con los hijos adentro. “Desde la Asamblea y Juntas y a la izquierda del MST reclamamos por presupuesto real para la ley de emergencia, que se construyan más refugios, y que se den otros tipos de respuestas porque desde que la mujer se anima a denunciar pasa mucho tiempo hasta que se hace algo”, exigió la feminista y remarcó: “María había hecho la denuncia y nadie le daba una respuesta”.“No hay presupuesto real para la ley de emergencia, no hay una política efectiva y certera para dar respuesta e intervenir de forma correcta y eficaz en estos casos que terminan con las compañeras asesinadas”, alertó Cáceres Sforza.La Asamblea contó con el acompañamiento de integrantes del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde. “La Justicia hace oídos sordos, las instituciones no actúan como deben, las denuncias llegan a las comisarías, quedan encajonadas y esperan a que sucedan estas cosas o a que la gente se mueva para empezar a actuar como deberían”, cuestionó una de las miembros de la agrupación, Vanesa.“Vamos a seguir luchando por María y por todos los casos que vienen sucediendo en los primeros días del año porque los agresores se manejan con impunidad porque saben que entran por una puerta y salen por la otra. La Justicia es ciega. No tenemos acompañamiento, las mujeres no se animan a denunciar, no tienen un espacio físico de contención y terminan soportando en la casa del agresor”, expuso la mujer.