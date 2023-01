Solicitan ayuda para familia que perdió todo por el incendio de su vivienda

Florencia Rodríguez, una de las voluntarias en el merendero del barrio Los Berros de Paraná, a través desolicitó asistencia para ayudar a su familia, afectada por el incendio de la vivienda que habitaban. Las pérdidas fueron totales.“La máquina de cortar pasto estaba en la cocina de chapa donde había fuego; se desparramó nafta y ahí agarró fuego”, contó la mujer en relación al incendio que se registró el sábado a las 21. Y agregó: “Cuando quisieron apagar el fuego que había, no se pudo porque no salía agua del caño”.Rodríguez confirmó que, como consecuencia del siniestro, sus padres y cuatro niños, se encuentran en barrio Capibá, con su hermano, “y a la espera de una solución para acomodarle la casa”.“Las paredes se mueven y la casa ya no servirá más”, contó al solicitar donaciones de “chapas y nylon para armar algo para estar con los chicos”. Además, imploró por donaciones de ropa para chicos de 12, 8 y 5 y para una nena de 14.Los interesados en colaborar pueden comunicarse a través del siguiente contacto: (0343) 156217817