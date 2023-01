Bailarina paranaense recibió un aporte provincial para perfeccionarse en Brasil

Cynthia Kocherengo tiene 15 años, es de Paraná y se destaca como bailarina.difundió su historia a fines de diciembre debido a que la adolescente tiene la posibilidad de formarse en una de las escuelas más importante de Latinoamérica: ganó para estudiar en Góia, en Brasil, pero su familia no tiene los recursos para los pasajes y los primeros meses de estadía. Ahora se conoció que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos reconoció a la joven y cubrirá parte del costo.Sin embargo, el viernes recibió un subsidio no reintegrable de parte de la Secretaría de Cultura de la Provincia, que le cubre aproximadamente la mitad que la bailarina necesita, que son aproximada 600.000 pesos, publicó"El día de hoy otorgamos un aporte no reintegra a Andrea Analía Velázquez, quien es madre de la bailarina clásica paranaense Cynthia, de 15 años, para solventar los gastos que demandan su viaje a Brasil por haber sido becada en el país vecino para perfeccionarse en su trayectoria artística", expresó la entidad en un post de Facebook. "Nos sentimos orgullosos de poder apoyar a quienes así lo necesitan para crecer en el arte que eligen para desempeñar su pasión".Muy feliz por la noticia, la mamá de la adolescente manifestó su agradecimiento hacia el organismo y a los medios que se hicieron eco de la historia de Cynthia. Asimismo, agradeció al estudio Open Ballet -donde la joven cursa sus estudios artísticos- "y a cada una de las personas que están colaborando para que mi hija pueda cumplir su sueño", remarcó."No tengo palabras para definir lo que es la danza para mí", dijo por su parte Cynthia, muy emocionada, compartiendo su anhelo de convertirse en bailarina profesional, una carrera que demanda mucha práctica y esfuerzo. La familia continúa recibiendo donaciones para completar el monto que precisan, a través de una caja de ahorro. Sino, quien desee colaborar, pueden contactarse con Andrea.CBU PARA COLABORAR: 3860063805000047044570ALIAS: GUINDA.CASTOR.CAUSAContacto de Andrea Velázquez: +54-343-155027047