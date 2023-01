Con sentidos mensajes, despiden a ciclista fallecido: "Fue una gran persona"

Policiales Confirmaron identidad de ciclista que murió tras ser atropellado por un camión

Sentidos mensajes de despedida

Un fatal accidente ocurrió en horas de la tarde de este jueves en avenida Hernández y Rondeau, de Paraná. Según se informó, un camión atropelló a un ciclista, que ingresaba a la avenida desde la colectora. Como consecuencia del violento impacto, el hombre falleció en el lugar.confirmó que la víctima fue identificada como César Hayy, quien era hermano mellizo del sacerdote Sergio Hayy.César era un gran deportista, amaba hacer todo tipo de actividad física, según relataron allegados. También era profesor de Matemáticas.Viviana Paiva, de la agrupación “Tirate al río”, explicó aque “César fue un gran compañero nuestro. Fue un gran motivador de la actividad, excelente deportista. Pasó por muchas situaciones, como problemas de columna, él tuvo un ACV, lo superó y el deporte lo llevó a hacer grandes cosas”.En este momento “se estaba preparando para el Máster Argentino. Hablé este miércoles y me dijo que estaba contento, que se iba a entrenar. Estamos todos tristes por su partida, hay cosas que se explican, queremos recordarlo con alegría”.“En sus fotos él siempre estaba feliz, amaba entrenar, amaba nadar, era motivador de que las personas hagan deportes para estar bien. Él amaba viajar, de hecho, hace poco tiempo volvió de un viaje largo en el exterior. Me escribía desde allá y me manifestaba que estaba feliz, que había conocido lugares increíbles, disfrutó como pudo”, dijo.“Fue una gran persona, fue un excelente compañero. Lo quisimos mucho”, agregó.En tanto, en las redes sociales se replicaron los mensajes y las condolencias.“Cesar querido, descansá en paz. Fue primero mi profesor de Matemáticas y después un amigo de los mejores”, escribió una mujer.“Una excelente persona y un gran profesor”, manifestó otro joven.“Querido César, gran persona y profesor, descansá en paz”, indicó una mujer y otra agregó: “César, Mi profe de Matemáticas. Una excelente persona. Que tú luz brille y no tenga fin”.“De no creer. Gran profe de Matemáticas, deportista y sobre todo muy buena persona”, expresó un hombre. Otro, en tanto, señaló: “qué injusta es la vida. Gran persona con un gran corazón. Q.E.P.D César”.