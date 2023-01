Está abierta la inscripción para ser Soldado Voluntario de la Fuerza Aérea

Dicha convocatoria se encuentra dirigida tanto a hombres y mujeres que posean conocimientos en alguna de las siguientes especialidades:

- Técnicos (aeronáuticos y electrónicos)

- Mantenimiento de instalaciones

- Conocimiento y prácticas de plomería

- Gasista

- Electricidad domiciliaria e industrial

- Albañilería

- Herrería

- Carpintería

- Chofer con carnet habilitante

- Chef o cocinero

- Costurería

- Músicos, para integrar la Banda Militar de Música



Además, cabe destacar que aquellos interesados que no posean algunos de los conocimientos antes mencionados, podrán inscribirse para la especialidad Seguridad y Defensa, convirtiéndose en los custodios de las unidades de la Fuerza Aérea Argentina.



Requisitos:

- Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

- Tener entre 18 y 24 años de edad al momento de la incorporación

- Poseer nivel de estudio acorde a la especialidad que desarrollará durante la prestación de servicio. (Título secundario obligatorio solo para técnicos)

- Aprobar el examen psicofísico

- Satisfacer las exigencias del curso de formación

- No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables



Documentación a presentar para la inscripción:

Presentar currículum vitae, con firma y foto, en las instalaciones de la II Brigada Aérea (Puesto Principal Av. Jorge Newbery 3820 – Paraná, Entre Ríos.

Únicos teléfonos de contacto para consultas en horarios de 8 a 14:



4364444 interno 22183 / 22184

4262211 interno 22183 / 22184

4364411interno 22183 / 22184

4365588 interno 22183 / 22184

4365665 interno 22183 / 22184

4365888 interno 22183 / 22184



Fecha límite: 31 de enero de 2023



Asimismo, se informa que la Fuerza Aérea Argentina no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación. Los mismos son personales y la documentación solicitada debe ser presentada en el Puesto de Guardia de Ingreso a la II Brigada Aérea.