Bordó el rostro de Messi en punto cruz y reveló el motivo por el que lo hizo

La paranaense María Unray mostró aun bordado en punto cruz del rostro de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina, y reveló que lo hizo “para agradecerle la Copa que nos trajo”.“A la foto del rostro en cuadritos me la hizo una amiga, a través de un programa, porque eso es lo que necesito contar dónde va el punto”, explicó Unray al especificar: “Cuento los cuadraditos en la tela y hago el punto; y si me equivoco, tengo que desarmar hasta la mitad del dibujo”.De acuerdo a lo que remarcó, la imagen que eligió retrata “la misma mirada que tuvo Messi cuando dijo `Andá pa´ allá, bobo´”, la famosa frase que emitió el capitán tras el triunfo por penales contra Países Bajos en el Mundial de Qatar.Y agregó: “Varios elogiaron mi trabajo e incluso mi ahijada me pidió que haga la imagen de Julián Álvarez”. En la oportunidad, la mujer también bordó una fotografía de su hija cuando era bebé.Unray suele exponer sus trabajos en la Feria de Parque Lineal Sur y también dicta clases de bordado. “Siempre me gustó del bordado en punto cruz, desde chica, y trabajo en tela Aida, arpillera, panamina o canevá que permitan hacer el punto cruz”, contó.