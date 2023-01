Fecha, modalidades e inscripciones para la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná

La segunda edición de laestá prevista para elen las modalidadesLas inscripciones están abiertas, son gratuitas y ya se anotaron más de mil participantes. La actividad es organizada por la Municipalidad y la Asociación Master de Atletas Entrerrianos (AMAE).La propuesta tendrá un circuito por la Costanera y zona centro, transitando puntos emblemáticos durante la noche paranaense. Para esta nueva edición se mantienen altas expectativas porque, por lo que se espera superar ampliamente los 1.200 participantes de la edición 2022.La inscripción es gratuita, incluye un kit deportivo y continúa abierta en el sitio www.cronomet.com.ar Los interesados en participar deberán presentar, como único requisito, un apto físico otorgado por un profesional de la salud.Las distancias a recorrer son de 10 km para corredores competitivos y de 5 km recreativa (trote y caminata). La largada será desde el Anfiteatro Héctor Santángelo, se transitarán distintas calles de la ciudad y lugares emblemáticos, para volver y llegar al Anfiteatro, en donde se llevará a cabo el acto de premiación y cierre con un espectáculo para participantes y público en general.Se premiará del 1º al 3º en la general de 10 km y del 1º al 3º en cada categoría de edad. Siendo los premios NO acumulativos (quien gana la general, no recibe premio en su categoría). Cabe destacar que los 5 km son participativos, no serán cronometrados y no tendrán premiación. Sin embargo, todos los participantes, de 10 km y 5 km, recibirán al arribar a la meta una medalla finisher del evento.