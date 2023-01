Por la falta de oferta, un departamento se alquila por $32.000 en Oro Verde

¿Por qué la demanda supera a la oferta ?

Con el comienzo del nuevo año son muchos los jóvenes que, junto a sus familias, comienzan la búsqueda de departamentos para alquilar en las localidades donde iniciarán o continuarán sus estudios universitarios. La gran plaza que contempla a esta demanda es Oro Verde, pero una serie de factores inciden en la imposibilidad de cubrirla.y la gente deambula por las inmobiliarias en busca que alguno disponible, pero lamentablemente no tenemos ni un solo departamento disponible”, comunicó aun corredor inmobiliario, Héctor Cejas.Y agregó: “La gente comenzó a buscar departamentos en noviembre, e incluso antes, y se reservaron todos los que estaban disponibles. Las pocas desocupaciones que se dan en estos meses, no llegamos ni a publicarlos porque hay gente que entra todos los días a la inmobiliaria buscando alquileres”., aseguró.En relación a los montos, especificó que; un monoambiente a 25.000 pesos; y de dos dormitorios, si bien hay muy pocos en Oro Verde, la se alquilan en aproximadamente 42.000 pesos”.Consulado al corredor inmobiliario sobre los factores que inciden en la falta de disponibilidad para alquilar un lugar donde vivir, éste apuntó a la variedad en la oferta académica, la ley de alquileres y el contexto inflacionario.“Oro Verde se caracteriza por ser una plaza universitaria y la Facultad que dicta la carrera de Criminalística es la que está atrayendo a muchos jóvenes”, comentó Cejas al referir que los jóvenes provienen “de Paraná, de toda la provincia de Entre Ríos e incluso de Santa Fe”., comentó al referir que “algunos estudiantes optan por o buscar la misma carrera en otras localidades o cambiar de carrera porque no tienen como resolver la situación”., sentenció.Asimismo, el corredor mencionó que“En Oro Verde y Paraná comenzaron a aparecer muchos; es una plaza en crecimiento, pero la saturación no estará muy lejos porque Paraná, si bien está creciendo mucho en materia turística, las plazas son para dos o tres días de estadía”, analizó.indicó al dar pie al otro factor que incide en la situación:“Hay edificios en construcción, pero falta muchísimo y estamos muy lejos de llegar a cubrir la gran demanda”, remarcó Cejas.