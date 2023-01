Al-Anon acompaña a familias afectadas por el alcohol: invitan a participar

Al-Anon es “una confraternidad constituida por familiares y amigos de alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de haya soluciones a los problemas que tienen en común”. Desde el grupo, que hace casi 47 años funciona en Paraná, aseguran que “el alcoholismo es una enfermedad y frecuentemente, un cambio en la actitud de las familias puede construir a la recuperación”.



Al-Anon funciona en Paraná desde el 16 de febrero de 1976, ofreciendo contención para que las familias puedan atravesar los efectos del alcoholismo, una enfermedad que muchas veces cuesta asumir y que suele esconderse para evitar un estigma social.



“Seguimos funcionando siempre, los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20, en el salón de la Liga de Madres de la Parroquia San Miguel, Al-Anon (Grupo de Familiares y Amigos de Alcohólicos) y en el salón contiguo funciona Alcohólicos Anónimos, los que además de funcionar lunes, miércoles y viernes, agregan sábado, en el mismo horario”, indicó a Elonce uno de los integrantes de Al-Anon.



Alejandro, por su parte contó que el programa de Al-Anon, parte del de Alcohólicos Anónimos. “Se trata de un programa espiritual, totalmente abierto. Contiene a familiares y amigos de Alcohólicos. Los familiares estamos tan o más afectados que los enfermos, se enferma toda la familia, por eso necesitamos sanar nuestro espíritu, nuestro cuerpo”, aseguró.



Mencionó que lo que se busca es “que al menos se asista a seis reuniones, para lograr conocer si el programa nos es cómodo, si nos gusta. Tiene mucha riqueza espiritual”.



Otra de las integrantes aclaró que este es “un grupo espiritual, no religioso. Sólo estamos acá porque la iglesia nos presta el espacio, pero a las reuniones puede venir cualquiera, no importa la religión que profese. Al llegar sólo dicen su nombre, no queremos saber en qué trabajan, qué hacen. Lo único que importa es que podamos ayudarlos en el problema que tienen, de la misma manera en que nosotros salimos adelante en nuestro problema; queremos acercarnos a aquél que está sufriendo”.



“Después de estas fechas tan sensibles, es que queremos llegar a la comunidad, les decimos que no tengan vergüenza, que se acerquen”, aseveró.



El 16 de febrero este grupo de Paraná, cumplirá 47 años en la ciudad. Elonce.com.