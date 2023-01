Reclaman por un caño roto en calle Gobernador Basavilbaso

Una vecina de calle Gobernador Basavilbaso 1357, entre Garrigó y Unamuno de la ciudad de Paraná realizó anteun reclamo por la rotura de un caño de agua que está desde hace varios días, lo cual le genera diversos inconvenientes y también a otras viviendas lindantes.Natalia explicó que “se rompió el caño en la parte donde empieza la llave de agua hace tres semanas, después se fue extiendo. Me estoy quedando sin agua, llamé dos veces y me dijeron que se iba a hacer la cargo la zona de área pero todavía no han venido”. El último reclamo fue el pasado 19 de diciembre.Por la gran pérdida de agua, la vereda “es una laguna y se están aflojando las baldosas”.Gabriela es vecina de Natalia y según contó también se ve perjudicada por el caño roto, ya que el agua se va filtrando hacia su vivienda. “Es agua potable que se está perdiendo en gran cantidad. También hice el reclamo, no sé cuántos hay que hacer para que realmente vengan”, mencionó.