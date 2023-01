Vestigios de historia: recrearon vía por donde corría el tranvía en Paraná

“Historia sobre rieles”



Hace unos 100 años Paraná contaba con uno de los medios de transporte más modernos del mundo. Se trató del tranvía eléctrico que corría diversas zonas de la capital entrerriana y para 1962 dejaron de circular por las calles de Paraná.Con el objetivo de recuperar la historia, sobre una de las veredas de la Plaza 1ero de Mayo, sobre calle Su Santidad Francisco, a modo de homenaje a ese medio de transporte, instalaron “un tramo de una vía” idéntica a la que utilizaba la formación para poder circular.“Con el objetivo de recuperar un poco de historia se rescató adoquines, durmientes y los rieles y se realizó un pequeño homenaje”, dijo la arquitecta a cargo Claudia Crespo, a Elonce. La obra está ubicada sobre la vereda de la Plaza de Mayo en en un nivel más bajo que la vereda: “Se planificó así para ponerle un vidrio arriba y que la gente pueda pasar por la superficie”Crespo aseguró que la obra contará con un código QR para que quienes lo scaneen tengan un detalle sobre la historia del tranvía en Paraná. “La instalación está en su etapa final, falta que se le coloque un vidrio y un par de detalles”, agregó.Por otro lado, la arquitecta hizo referencia al avance de la obra de la Peatonal: “Falta poco para terminarla, si todo sigue al mismo ritmo, se finalizaría alrededor de marzo”.En Paraná hubo 14 tranvías Eléctricos, los primeros sietes, ingresaron en 1921, otros ingresaron en fechas posteriores, 1924, 1926 y 1928, hasta completar la flota. Funcionaban eléctricamente, no contaminaban el medioambiente y utilizaban corriente continua con motores eléctricos de 440 Volt. Se los consideraba como los tranvías más modernos del mundo, en ese momento.El viaje inaugural del tranvía se realizó por el tramo Plaza Mayo-Parque Urquiza, tomando por calle Corrientes, Laprida, Buenos Aires y Avenida Rivadavia, para regresar por calle Santa Fe y España. Circularon cuatro coches entre veredas ocupadas por numeroso público.El recorrido habilitado fue desde el Puerto Nuevo al Parque Urquiza. El 11 de junio se libró al servicio el ramal a la estación del ferrocarril Entre Ríos. Dos años después circuló el tranvía eléctrico a Los Corrales Viejos o Mataderos.Tenían una capacidad para 28 personas sentadas, más las que el Motorman dejara subir, distribuidas en dos hileras de siete bancos dobles rebatibles.Se los llamaba de la seguridad, porque tenían otros adelantos técnicos para la época, un sistema que si el Motorman no podía conducir o se descomponía y levantaba la mano de los controles automáticamente se detenía el tranvía. Otro sistema era una pequeña defensa en el frente para no arrollar a los peatones.Eran muy livianos, apenas superaban los 8000 kilos, cortos de un largo total de 9,90 metros, por lo tanto fácil de conducir por las vías en una ciudad pequeña.Las líneas más conocidas fueron:-Línea 1 de Puerto nuevo a cementerio.-Línea 5 de Puerto nuevo a Ferrocarril Urquiza.-Línea 6 de Urquiza a Mataderos Municipal, luego se acorto hasta Calle Florida hoy Soler.Todas las líneas tocando puntos importantes como Plaza de mayo, Casa de gobierno, hospital San Martín, es decir lugares estratégicos de mucho personal y obreros, como el Ministerio de Obras Públicas, etc. Elonce.com