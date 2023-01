Cierran centro de rehabilitación y 18 trabajadores quedan sin fuente laboral

Un Centro Integral de rehabilitación Neurológica para personas mayores ubicado en calle Cuchilla Grande de la capital entrerriana suspendió desde este lunes sus actividades. Los trabajadores concurrieron a realizar sus tareas y se encontraron con que las puertas estaban cerradas.Una de las damnificadas, Silvia, indicó aque “hace nueve años y medio que trabajo en este lugar. Si bien soy enfermera, me tomaron como mucama de jornada completa”. Comentó que “de 18 que somos, solo tres han recibido una notificación en la que dicen que el lugar va a estar con suspensión de tareas, por eso nos presentamos a trabajar”.Comentó que “se hacía rehabilitación de adulto mayor. Es mi único trabajo y varios compañeros estamos en la misma situación” y no les informaron qué pasara con sus haberes, dado que no percibieron aguinaldo, los sueldos de diciembre ni el bono de 24.000 pesos decretado por el gobierno nacional. “Ningún directivo se hizo presente. Las chicas de administración tampoco nos informaron nada”, completó.Por su parte, Andrea, otra de las afectadas, relató que “hace más de 16 años que estoy trabajando. Nos presentamos a cumplir nuestras funciones, pero todo está cerrado”.“Es horrible empezar el año así, con incertidumbre de no saber qué va a pasar. Es mi único trabajo, tengo 51 años y me encuentro con esto de un día para el otro”, expresó en diálogo conEn tanto, Mariela Ponce, secretaria General de Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) señaló que “son 18 familias, de ellos tres trabajadores recibieron la suspensión del contrato de trabajo, el cual rechazaron”.“Las empresas tienen que ser responsables y no responsabilizar a los trabajadores de que les vaya mal, por lo tanto, rechazamos esto y seguiremos con los pasos legales necesarios”, advirtió la gremialista.Informó que “se hizo la constatación con los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la provincia. La idea es que cobren cuanto antes el sueldo de diciembre, porque se los intimó y contestaron que recién lo iban a pagar el 20 de enero. También tienen que pagarles aguinaldo, bono y la indemnización que les corresponde”.“Esto es del doctor Mario Luraschi, de muchos años de trayectoria. No puede dejar a 18 familias en la calle. No pueden decir de un día para el otro que no tienen pacientes o no les alcanzan los ingresos”, cerró la dirigente gremial.