Escuela Hogar junta donaciones para tres familias que perdieron todo en incendio

Días atrás, un incendio consumió una precaria vivienda en la que habitan tres familias (11 integrantes) en barrio Hijos de María de Paraná en calles Cesáreo Quiróz y Gobernador Crespo.Al respecto, una de las docentes del jardín de infantes de la Unidad Educativa Nº8, María Belén Ramírez, señaló a Elonce que algunos de los niños afectados concurren a la institución ““invitamos a toda la comunidad que comience el año ayudando a esta familia y donen lo que puedan”. Además, agregó que colectan alimentos no perecederos, ropa, muebles, colchones y diversos artículos.“Queremos que esta familia tenga un gesto de esperanza y los ayudamos en lo que podamos”, mencionó Ramírez al señalar.En tanto, la secretaria del establecimiento, Lisandra Chaparro, mencionó que “uno de los niños concurrió al jardín durante el 2022 y otros van a la Escuela Pérez Colman. “Nos sensibiliza mucho esta situación que pasan las tres familias y queremos que puedan recuperarse”.“Es un acto de solidaridad más de la escuela, nuestros niños no pasan desapercibido y por eso iniciamos esta campaña”, mencionó Ramírez al agregar que reciben las donaciones por calle Suipacha hasta las 11 am.