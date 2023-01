Vacunan contra el covid en Paraná: el martes habrá un operativo nocturno

Continúan las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Este lunes se realizó un operativo en la Escuela Hogar de Paraná, desde las 8 hasta las 12.La aplicación se realiza en el estacionamiento de la escuela y las personas se pueden acercar en su vehículo o caminando.Vanina, Supervisora de los Agentes Sanitarios, expresó a Elonce: “No es necesario presentar el carnet de vacunación, con el DNI y figurando en el sistema se puede acceder a la vacuna; tampoco es obligatorio haberse vacunado en la Escuela Hogar”.“Mucha gente está de vacaciones y otros se quieren ir de viaje, así que les viene bien la vacunación”, subrayó Vanina, al tiempo que precisó que actualmente se están aplicando dosis de Moderna.En este sentido, Vanina adelantó que “mañana, martes, estaremos en Sala Mayo de 19 a 22”.Una mujer que estaba en la fila para vacunarse dijo a Elonce: “Es la quinta dosis que me aplico”, y agregó: “Tuve covid dos veces y no la pase mal porque ya estaba vacunada”.Por otro lado, un hombre que se encontraba con barbijo, manifestó que su esposa tenía covid y “quería consultar si se podía vacunar siendo asintomático”, y agregó: “Me dijeron que si no tenía síntomas me podía aplicar la dosis de refuerzo”. “Pero mi esposa que tiene síntomas no se puede vacunar por el momento”, expresó.