Familias afectadas por voraz incendio renovaron el pedido de asistencia

Policiales Tres familias perdieron todo en un incendio y solicitan ayuda

A qué se debió el incendio

“A los nenes les servimos arroz con leche y los grandes tomamos mates”. Así pasaron la festividad de Año Nuevo los 11 integrantes de las tres familias que fueran afectadas por el incendio de su vivienda en barrio Hijos de María de Paraná. “No pasamos como hubiéramos querido, pero lo importante fue que a los chicos no les pasó nada”, valoró auno de los afectados, Jonatan Leiva. El hecho ocurrió en horas del mediodía de este martes, sobre calles Cesáreo Quiróz y Gobernador Crespo.A través de, Leiva renovó el pedido de asistencia con “toldos y alimentos” tras el siniestro en el que lo perdieron todo. Se recordará que la casa fue remodelada hace poco a través del plan Mi Pieza del gobierno nacional. “Lo poco que nos quedó de materiales, lo estamos perdiendo”, lamentó. También necesitan ropa para niños de 8, 6 y 4 años; una cama y colchón de una plaza.En la oportunidad, Leiva cuestionó la labor de una de las asistentes sociales del municipio. “Fue una burla lo que hizo la visitadora porque me dijo que a la pared de 18 m3 la revocara con una bolsa de portland y una de cal para que no se cayera. O no sabe nada o se burló de nosotros”, cuestionó.Desde un primer momento, el damnificado por el incendio aseguró que las llamas no se originaron a causa de un inconveniente eléctrico porque los bomberos lo verificaron, y la llave saltó.La familia permanece, además, sin el servicio de agua potable.Los interesados en colaborar pueden comunicarse al