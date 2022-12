Opciones y precios para celebrar el Año Nuevo con un show de fuegos artificiales

De cara a la llegada del nuevo año, son muchos los que acostumbran a despedir el año que se va con fuegos artificiales. Desde Fuegos Artificiales Paraná dieron a conocer alas opciones para celebrar y confirmaron que se mantienen los precios de Navidad.“Reponemos mercadería dos veces por día para llegar con todos los artículos al 100% al 1º de enero y con los mismos precios del 24 de diciembre”, comunicó aresponsable de Fuegos Artificiales Paraná, Cristian Peraita.El local, ubicado en la esquina de calles Bavio y Libertad, este viernes abrirá sus puertas hasta las 21 y el sábado de 9 a 21. Además, para esta noche tiene previsto un show de fuegos artificiales en el Bar Maipú y otro, mañana, en el Hotel Mayorazgo.En relación a las opciones para celebrar, el comerciante comentó que “los papelitos pegaron mucho por el triunfo de la Selección, también en los festejos de Santa Fe, en Once por Todos y para esta noche también está preparado un show con humo”.“Los show lumínicos también pueden llevarse a casa, no con las mismas dimensiones de un espectáculo profesional, pero si ofrecemos morteros que giran abajo y saltan todos los papeles en todos los colores”, contó el responsable de Fuegos Artificiales Paraná al dar cuenta de la gran variedad de productos lumínicos que ofrece en el local.“El 24, las familias se volcaron a comprar para los chicos y, habitualmente, el 31 son los jóvenes y adolescentes los que quieren festejar la despedida del año”, contó Peraita.De hecho, mencionó que para los más chicos, ofrece “chasquibum, estrellitas, bengalistas y tortitas que no explotan ni hacen luces”. “Y entre los misiles, que normalmente silban cuando suben, este año trajimos uno nuevo que además lanza luces”, sumó al respecto.Mientras que para los más grandes comercializa tortas de fuegos artificiales lumínicas “con más de 20 efectos, que rondan entre los 3.500 y 150.000 pesos”.“Hay para todos los bolsillos y para todos los gustos porque hay quienes les gusta festejar el año que se va y darle la bienvenida al año que llega, para la prosperidad, y es una tradición milenaria que se vive todos los años”, fundamentó el comerciante.