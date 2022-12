Estacionamiento en Costanera: será por tres meses y ya lo piden para todo el año

Espacio

El Municipio de Paraná trabajó en la refuncionalización de dos espacios para estacionar más de 200 autos y un centenar de motos., cámaras de monitoreo y personal municipal controlando, señalaron desde la municipalidad. Quienes aprovecharon estos lugares reseñaron que es “una gran idea para implementar todo el año”.Uno de los estacionamientos se emplazó en el sector lindante al Parque Canino, donde pueden estacionar 120 autos y 70 motos; y otro lindante al Club de Pescadores, para 100 autos y 40 motos.Funcionan decuentan con personal municipal para colaborar en el control del lugar y la localización de los vehículos.Fueron algunos vecinos de Paraná y turistas quienes dieron lasde esos espacios abiertos recientemente. Pamela García, por ejemplo, destacó: “Me parece fantástico el nuevo estacionamiento. Soy de venir al Municipal y no tenía donde estacionar., porque la Costanera es muy concurrida todo el año y tener un sitio seguro para estacionar y que no entorpezca la Bicisenda y el movimiento vehicular, es fantástico”.Cecilia agregó que le parece “magnífico el estacionamiento. Está bien diseñado y muy bien aprovechado el espacio público”.Lucas, un santafesino que no visitaba Paraná desde hace un par de años, indicó que “está buenísimo el estacionamiento, es seguro y gratuito”.En ambos sectores, personal municipal realizó trabajos de señalización y demarcación del perímetro, cableado subterráneo de electricidad, se colocaron nuevas columnas y se apuntalaron las existentes, se instalaron luces led y cámaras de monitoreo.