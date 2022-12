Bailarina paranaense ganó una beca y necesita ayuda para “cumplir su sueño”

Cynthia Kocherengo, es una joven bailarina de 15 años, de Paraná, quien tiene la posibilidad de formarse en una de las escuelas más importante de Latinoamérica. Ganó para estudiar en Góia, en Brasil, pero su familia no tiene los recursos para los pasajes y los primeros meses de estadía.“Espero poder cumplir este sueño”, dijo a. La joven que fue becada en una de las escuelas más importantes “no cuenta” con todos los recursos económicos para poder costearse el viaje. “Fui convocada para el 15 de enero, pero no llegó. Espero poder viajar para febrero y poder tomar las clases”, expresó.Sobre su pasión, contó que “bailo desde los cinco años y participé en varios concursos. Obtuve buenos resultados y medallas de oro y plata. También me otorgaron varias becas en otros países, que nunca pude concretar por la falta de recursos”, señaló.Andrea Velázquez, mamá de Cynthia, quien tiene una discapacidad visual, agregó que “la beca dura un año con posibilidades de que ella pueda quedarse en Brasil y continuar con su capacitación”.“Como mamá es un sueño anhelado, yo no la puedo ver porque soy ciega, pero siempre que vamos al teatro siento que ella le pone el alma a cada baila. Cynthia ama lo que hace. Darle la oportunidad para que ella pueda mostrar su talento y el esfuerzo que hace día a día, no es poca cosa. Con el mínimo aporte que hagan, para nosotros es un montón”, expresó.La mujer contó que es el único sustento de la familia que está integrada por tres personas: ella y sus dos hijas. “Soy empleada de la Municipalidad y con un solo sueldo es muy difícil poder costear estas becas. Con la ayuda de todos, podemos lograr que Cynthia pueda cumplir sueños”.Lorena Bello, maestra y directora del Estudio Open Ballet, destacó de la joven desde muy chica “mostraba condiciones. Desde el principio tuvo un compromiso con el trabajo, el esfuerzo y las ganas de aprender. Es alguien muy querida en el estudio, muy disciplinada, humilde en su forma de ser y siempre está de buen humor”.La docente contó que “la beca es completa, con estudio, beca y estadía. Solamente tiene que pagarse los pasajes y poder solventar los gastos hasta que la beca le salga”.Quien desee colaborar, puede hacerlo a través de transferencia bancaria:También, pueden contactarse con Andrea al 343 5 027 047.