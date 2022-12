Fundó el Santos FC de Paraná en honor a Pelé: el recuerdo de un fanático

Pele murió hoy, a los 82 años, en un hospital de San Pablo, al que había ingresado repetidamente en los últimos meses para que lo trataran de un tumor de colon que padecía desde hacía años. Había nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, estado de Minas Gerais.En diálogo con Elonce, contó cómo nació su admiración por el jugador: “Lo vi a Pelé cuando vinieron a jugar a Mar del Plata contra River. Esa noche pareció que volaba, que estaba él y nosotros, los hinchas, y no había más nadie en la cancha. No podíamos creer lo que hacía en el partido”, contó. Seguidamente, agregó que al tiempo lo vieron contra Racing en Buenos Aires “esa noche ganaron 8 a 3”.Con respecto a las comparaciones con Maradona y Messi, Rubén dijo “son distintos”. “En su época fueron los mejores. Pelé, para nosotros, fue uno solo”, manifestó. El hombre, mencionó que en el Santos “hizo maravillas”.Sobre el club de Paraná, “Pelito” comentó que “hace 45 años que está en funcionamiento, y es algo que nunca pensé. Hoy en día tenemos tres divisiones de varones y tres femeninos. Estoy muy orgulloso”.La institución deportiva viajó dos veces al estadio de Brasil, una en 1992 y 2003. “La primera vez quedamos asombrados por los campos de deportes. Cuando volvimos vimos el debut de Neymar y supimos que ahí era la cuna de fútbol”. “Con nuestro equipo jugamos un partido, ganamos y todos nos felicitaron. Siempre hubo una chispa que nos obligaba a seguir adelante con la institución”.Al finalizar, comentó que “creo que hay muchos recuerdos de Pelé en las personas grandes. Hay que recordarlo siempre, todavía no vamos la dimensión de lo que era hasta que no veamos los homenajes que el pueblo de Brasil le van a realizar”.