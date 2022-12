Video: Usuarios opinan sobre el nuevo aumento del boleto de colectivos

Con el voto de los concejales del oficialismo, se aprobó el nuevo aumento para el boleto del transporte urbano de pasajeros y una vez que entre en vigencia costará 94,50 pesos.El debate, durante la última sesión del año, fue breve y el proyecto de ordenanza que fue elevado por el Ejecutivo Municipal no contó con el apoyo de la oposición que se manifestó en contra del aumento argumentando la mala prestación del servicio en la ciudad.buscó la opinión de los usuarios, quienes una vez más deben hacer frente al aumento de los pasajes, sin tener mejoras en la prestación.“Los concejales no andan en colectivo, por eso hacen esto, y no piensan en la gente que tiene que esperar hasta una hora”, dijo una jubilada y agregó: “encima ahora sacan colectivos, pero la gente sigue trabajando”.“Subió mucho, y cuando no se puede viajar hay que salir caminando”, opinó una mujer. Otra usuaria dio cuenta que ocupa “la línea 23 y es la que más demora en la frecuencia”.