Boleto de colectivos a $94,50: la postura de los concejales tras la aprobación

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este jueves, sólo con los votos del bloque Frente Justicialista CREER, un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros de Paraná, que lleva el costo de la tarifa plana de 72 a 94,50 pesos, lo que representa un aumento del 31%. No acompañaron la resolución los bloques Juntos por el Cambio, Políticas para la República, UCR y PRO.reconoció aque “todo incremento es un impacto al bolsillo”. De igual manera, fundamentó que “el incremento es del 31%, cuando la pretensión de los empresarios de los empresarios era del 140%”.“En el marco de un servicio de baja calidad, los concejales tratamos de morigerar la actualización de la tarifa en función de garantizar la continuidad del servicio y dar alguna discusión con los empresarios cubriéndoles los costos operativos, que aumentaron, pero intentado que el servicio se mejore”, fundamentó.En ese sentido, Elizar bregó por “discutir la calidad del servicio”, algo que -según sostuvo- se realiza a través de “políticas penalizadoras” a la empresa. Y se mostró convencido con respecto a que “si hay un buen servicio, el usuario de Paraná lo utilizaría”.Tras los cuestionamientos de la concejal Anabel Beccaría (Políticas para la República), quien apuntó a la imposibilidad de discutir sobre la calidad del servicio de transporte durante el debate en el HCD, Elizar instó a la edil de la oposición “a presentar una propuesta de resolución en lo relación a la actualización de las tarifas” ya que según planteó sobre se tratan “enunciaciones, aspiraciones y buenos deseos”.“Con la empresa discutimos que no puede ser subsidio-dependiente. El 62% es subsidio del gobierno nacional, provincial y municipal, es decir que no hay una política empresarial para asumir la calidad de un servicio”, cuestionó el concejal que preside la comisión de Movilidad Urbana del HCD de Paraná.Por su parte, elcomunicó aque el bloque opositor no votó la suba del boleto de colectivos “porque es un golpe más al bolsillo del ciudadano y porque este no era el momento dado que tenemos una inflación, culpa del gobierno nacional, que se disparó y eso incide en los costos del combustible y en el precio de repuestos y neumáticos de las unidades”. “El ciudadano no tiene la culpa del aumento de la inflación que termina incidiendo en el boleto”, insistió.En relación al estudio de costos para la suba del boleto, el edil mencionó que el resultado fue similar al presentado por el Ejecutivo de Paraná, “pero no cuenta con la información de, por ejemplo, cuántas cubiertas utiliza un colectivo o cuánto gasta de gasoil”.“El SITU se reunió porque los empresarios amagaron con hacer un paro, nunca nos reunimos para saber cuál será la mejora del servicio”, cuestionó Rolandelli.En tanto,, explicó que desde el bloque que preside no están de acuerdo con un aumento que no refleje una mejora en el servicio “porque el incremento será solo una actualización de costos, mientras el servicio seguirá siendo el mismo”. “Y la empresa manifestó no tener margen de operación para mejorar el servicio”, sumó.Para Murador, sí existen posibilidades de mejorar el servicio de transporte urbano “con políticas que se tomen desde el Estado municipal”.“No hicimos un análisis propio (sobre la suba del boleto) pero si analizamos las propuestas del Ejecutivo y la empresa, donde encontramos parte del problema en la discusión o como se determina el costo: la empresa elabora un costo en relación al servicio que debería prestar según la normativa y el Ejecutivo analiza los costos según el servicio que presta la empresa”, explicó. Y agregó: “El sistema está planteado de una forma que no es sustentable y desde Políticas para la República presentamos algunas alternativas para achicar esa brecha y recaudar lo que el sistema necesita para prestar un servicio en condiciones”.“La empresa tiene que hacer un esfuerzo, actualizar sus servicios, mejorar la prestación, pero el sistema debe ser reformulado”, reafirmó Murador.